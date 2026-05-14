Москвичей предупредили о дожде, грозе и усилении ветра в ближайшее время

Гроза с дождем и сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, обрушатся на Москву в ближайшие часы. Об этом предупредила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Согласно прогнозам синоптиков, непогода сохранится до 21:00 четверга, 14 мая. В связи с этим горожан и гостей столицы призвали не прятаться под деревьями и не парковаться рядом с ними.

В свою очередь, в МЧС Москвы призвали граждан обходить рекламные щитов и неустойчивые конструкции, быть осторожными за рулем и следить за детьми.

О чрезвычайных ситуациях жители столицы могут сообщить по телефонам 101, 112 или единому номеру доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

"Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких!" – заключили в ведомстве.

Грозы продержатся в Московском регионе минимум до конца рабочей недели. Причем 15 и 16 мая мегаполис накроют самые сильные дожди.

Несмотря на неблагоприятные прогнозы уже в воскресенье, 17-го числа, воздух в столице прогреется до 26 градусов, достигнув таким образом средних показателей середины летнего сезона. В ночное же время значения составят от 10 до 15 градусов тепла.