Фото: ТАСС/ЕРА/MAXYM MARUSENKO

Арест бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака стал последним предупреждением для лидера страны Владимира Зеленского от Запада. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на издание Berliner Zeitung.

Журналисты предположили, что за этим шагом стоят европейские игроки и антикоррупционные структуры, ориентированные на Запад, которые пытались оказать давление на украинского лидера, чтобы он провел необходимые реформы.

Однако, по мнению других экспертов, ключевую роль в этом процессе играет Вашингтон. Более того, в этих событиях активно участвует и украинская элита, заинтересованная в завершении конфликта.

В конце 2025 года стало известно о проведении обысков в доме Ермака. Как поясняли в НАБУ, следственные действия были санкционированы и проводились в рамках неназванного расследования. В свою очередь, корреспондент Financial Times Кристофер Миллер предположил, что они связаны с делом о коррупции в энергетике.

В середине мая 2026-го НАБУ и САП предъявили обвинение экс-главе офиса Зеленского после раскрытия его участия в организованной группе, причастной к легализации 460 миллионов гривен (779 миллионов рублей. – Прим. ред.). Речь шла о строительстве коттеджного поселка с частными резиденциями в селе Козин Киевской области.

Высший антикоррупционный суд Украины отправил Ермака под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере 140 миллионов гривен (около 3,1 миллиона долларов. – Прим. ред.). Сам политик отверг обвинения и указал, что у него нет денег для внесения залога, однако "достаточно знакомых и друзей", которые могли бы внести данную сумму за него.

