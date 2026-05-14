14 мая, 12:41

День футбола пройдет в комплексе "Лужники" 24 мая

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

День футбола пройдет на 50 игровых полях в олимпийском комплексе "Лужники" 24 мая. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

В матчах смогут принять участие юношеские коллективы, студенческие команды, любители и спортсмены в возрастной категории от 18 лет. Кроме того, матчи пройдут в рамках турнира по киперболу. Всего в мероприятиях будут участвовать свыше 650 футбольных команд.

Также в рамках Дня футбола проведут гала-матч, в котором известные футболисты выйдут на поле против 100 детей. Посетителей ждут и другие игры – от настольного футбола и аэрофутбола до класка.

В частности, участие можно будет принять в роботофутболе, VR-футболе, снукболе и дуйболе. Все занятия проведут бесплатно.

Вместе с тем с 17 по 23 мая в столице пройдет XIV турнир по бильярдному спорту "Кубок мэра Москвы". Его проведут во Дворце бильярдного спорта "Москвич". Соревнования начнутся с торжественной церемонии.

Состязания за место в финале состоятся с 17 по 20 мая. Четвертьфинальные и полуфинальные поединки организуют 22 мая, а 23-го числа пройдут финальные матчи.

