14 мая, 12:17

"Блиндозеры" приготовят специальные блины ко дню рождения столичного метро

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Роботы-пекари "Блиндозер" испекут особенные блины ко Дню рождения Московского метрополитена, отмечающего 91-летие, сообщила пресс-служба Дептранса.

Акция пройдет с 15 по 17 мая. Во всех 15 аппаратах столичной подземки можно будет купить блин "Яблоко – корица" по специальной цене – 91 рубль.

Как подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, город активно поддерживает отечественные разработки в сфере роботизации, направленные на повышение комфорта пассажиров.

"В частности, развиваем проект "Блиндозер" – это первые в нашей стране роботы-пекари, которые размещены на инфраструктуре Московского метрополитена. Сегодня работают уже 15 аппаратов, и мы планируем увеличивать их количество", – добавил он.

Робот-пекарь сам наливает тесто, выпекает и подает готовый блин. В настоящее время такой можно найти на станциях "Хорошевская", "ЦСКА", "Кунцевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Нижегородская", "Электрозаводская", "Новогиреево", "Перово" и "Аэропорт Внуково".

В середине апреля в подземке установили еще пять новых локаций с "Блиндозерами". Они расположились на станциях "Ховрино", "Китай-город", "Сходненская", "Савеловская" и "Сокольники".

