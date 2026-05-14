Бывший брянский губернатор Богомаз зарегистрирован депутатом ГД

Экс-глава Брянской области Александр Богомаз зарегистрирован депутатом Госдумы. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ.

"Передать вакантный мандат депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной думы РФ восьмого созыва федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией "Всероссийская политическая партия "Единая Россия", Богомазу Александру Васильевичу", – следует из документа.

Члены комиссии приняли данное решение единогласно в рамках заседания 14 мая.

Отставку политика Владимир Путин принял накануне, 13-го числа, во время личной встречи в Кремле. Уход Богомаза с поста был обусловлен собственным желанием. Одновременно с этим глава государства назначил временно исполняющим обязанности главы Брянской области Егора Ковальчука.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что Богомазу предложат новое место работы, однако не уточнил, какое именно.