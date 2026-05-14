14 мая, 09:55

Город

Свыше 13,3 тыс вентиляционных шахт коллекторов промыли в Москве после зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 13,3 тысячи вентиляционных шахт коллекторов промыли в Москве после зимнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В некоторых случаях специалисты окрашивали металлические решетки и обновляли облицовку из гранита. Для очистки объектов они использовали особые чистящие средства, мойки высокого давления и высоконапорное оборудование "Посейдон".

Вентиляционные шахты являются частями коммуникационных коллекторов и обеспечивают к ним приток воздуха. Это помогает инженерным сооружениям работать бесперебойно.

Отмечается, что столичное коллекторное хозяйство – это целый подземный город, у которого нет аналогов как в стране, так и в мире. Общая протяженность коллекторов составляет более 825 километров.

С 2011 года специалисты столичного комплекса городского хозяйства улучшают вентшахты коллекторов. В 2026-м планируется привести в порядок свыше 220 объектов. Вместо старых "домиков" устанавливаются плоские решетки, которые хорошо выглядят в городе. При этом используются отечественные материалы и оборудование.

Ранее сообщалось, что около 16 тысяч объектов энергетики привели в порядок в Москве после зимы. Специалисты промыли и покрасили здания трансформаторных подстанций, вентиляционные шахты коллекторов, газорегуляторные пункты, а также центральные тепловые пункты.

