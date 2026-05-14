Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 09:35

Политика

Украинский суд отправил под стражу экс-главу офиса Зеленского Ермака

Фото: ТАСС/EPA/MAXYM MARUSENKO

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в отношении экс-главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака, отправив его под стражу. Об этом пишут местные СМИ.

Уточняется, что Ермака отправили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере 140 миллионов гривен, то есть около 3,1 миллиона долларов. При этом ранее прокуратура требовала назначить залог в 180 миллионов гривен, то есть 4,1 миллиона долларов.

"Отрицаю любые обвинения, буду продолжать бороться, но суд принял такое решение, остаюсь на Украине. Думаю, что группа адвокатов будет подавать апелляцию", – сказал Ермак в зале суда.

Экс-глава офиса Зеленского отметил, что у него нет денег для внесения залога, однако "достаточно знакомых и друзей", которые могли бы внести данную сумму за него.

Ермаку ранее были предъявлены обвинения в легализации денег при строительстве коттеджного поселка с частными резиденциями в селе Козин Киевской области. Утверждалось, что преступная группа незаконно легализовала 460 миллионов гривен, то есть 779 миллионов рублей. По данным СМИ, фигурантом уголовного дела может стать и сам Зеленский.

Читайте также


судыполитиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика