14 мая, 08:40

Общество

Метеорологическое лето вернулось в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Метеорологическое лето вернулось в столицу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В среду, 13 мая, среднесуточная температура воздуха в городе составила 16,3 градуса. Поэтому именно этот день можно считать началом метеорологического лета.

Не менее теплым будет и четверг, 14 мая. Ночью температура не опускалась ниже 12,6 градуса. В дневное время столбики термометров будут находиться на отметке выше 20 градусов.

Леус добавил, что с каждым днем до середины следующей недели будет становиться все теплее. Во вторник–среду, 19–20 мая, температура поднимется выше плюс 25 градусов.

Как отметила в беседе с ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова, температура в столичном регионе в ближайшие дни будет выше нормы на 4–7 градусов. При этом к концу недели среднесуточная температура достигнет 16 градусов, что является нормой для второй декады июня.

Ранее сообщалось, что Москву накрыл "плаксивый" атлантический циклон с кратковременными дождями различной интенсивности. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, такая погода будет наблюдаться по субботу, 17 мая, включительно. При этом наиболее сильные дожди ожидаются 14 мая.

обществопогодагород

