14 мая, 07:30

"АвтоВАЗ" возобновил работу после единого корпоративного отпуска

Автопроизводитель "АвтоВАЗ" возобновил свою работу после единого корпоративного отпуска, передает РИА Новости.

Отпуск для сотрудников проходил с 4 по 13 мая. За это время планировалось модернизировать производственные линии для, в том числе, запуска серийного производства Lada Azimut. Кроме того, необходимо было провести пуско-наладочные работы в новых обрабатывающих центрах в двигательном производстве.

В планы компании, кроме прочего, входила модернизация линии сборки Lada Niva и обновление оборудования в цехах окраски, сварки и в автосборочном комплексе. В целом планировалось провести свыше 15 тысяч работ, а суммарная стоимость модернизации должна была превысить 530 миллионов рублей.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что новый кроссовер "АвтоВАЗа" Lada Azimut должен изменить отношение потребителей к отечественным автомобилям. Ежегодный объем выпуска Lada Azimut составит 70 тысяч штук. Производство первой модели кроссовера начнется в сентябре 2026 года.

