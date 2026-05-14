Движение транспорта ограничат на улице Юных Ленинцев с 18 мая

Движение автотранспорта с 18 мая до 12 августа ограничат на участке дороги улицы Юных Ленинцев от дома 51 до дома 34. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением инженерных работ. Также на данном участке будет временно запрещена парковка.

Кроме того, в настоящий момент у москвичей нет возможности проехать на участке съезда с Трикотажного проезда на Пятницкое шоссе. Движение там будет ограничено до 30 июля. Меры связаны со строительством инженерных сетей.

В частности, для проезда недоступна одна полоса на участке съезда в районе дома 7, строения 1, 67-го километра МКАД.

