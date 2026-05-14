Рубио заявил, что США готовы быть посредником для завершения конфликта на Украине

Соединенные Штаты подтвердили готовность продолжать посредническую миссию по прекращению украинского конфликта. С соответствующим заявлением выступил госсекретарь Марко Рубио в эфире телеканала Fox News.

Политик выразил надежду, что в скором времени стороны вернутся за стол переговоров. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен содействовать доведению мирного процесса до логического завершения, и назвал США единственной страной в мире, способной выполнить такую посредническую роль.

При этом Рубио признал, что в последние месяцы американская сторона несколько замедлила темп переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт "очень близок" к своему завершению. По его словам, он готов сделать все необходимое для разрешения ситуации на Украине.