14 мая, 03:29

Общество

В России изменился порядок назначения военных пенсий

Фото: depositphotos/mizar_219842

Периоды службы в добровольческих формированиях теперь будут засчитываться в выслугу лет на льготных условиях, следует из постановления кабмина РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

Новый порядок касается военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, противопожарной службы, учреждений уголовно-исполнительной системы и Росгвардии.

В документе отмечается, что при непосредственном участии в боевых действиях один день службы добровольца приравняют к трем дням выслуги. Такой же расчет будет применяться в случае непрерывного нахождения в госпиталях из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в бою.

За выполнение задач в контртеррористических операциях на территории действия правового режима КТО один день зачтут за два. Время лечения при ранениях или увечьях, полученных в ходе таких задач, также посчитают в двойном размере.

Также документ уточняет правила начисления стажа и для военных прокуроров. Им в выслугу лет включат периоды, когда служба в органах прокуратуры приостанавливалась из-за мобилизации или заключения контракта в условиях военного положения, а также время участия в выполнении задач в составе добровольческих формирований ВС РФ и Росгвардии.

Согласно данным Социального фонда России, в марте 2026 года средний размер пенсии работающих россиян превысил отметку в 30 тысяч рублей в 8 регионах страны. При этом лидером по величине выплат стал Чукотский автономный округ, где средняя пенсия достигла 38 581 рубля.

