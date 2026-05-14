Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 10:45

Общество

Турция, Белоруссия и Китай вошли в топ направлений для путешествий на майские праздники

Фото: 123RF.com/champlifezy

Турция, Белоруссия и Китай вошли в топ направлений для путешествий на майские праздники среди столичных абонентов МТС, сообщает пресс-служба оператора со ссылкой на анализ на базе обезличенных данных в Московском регионе в первой декаде мая.

Отмечается, что в период с 1 по 11 мая благодаря длинным праздникам и выходным из Московского региона выехало около 21% абонентов МТС: 16% клиентов традиционно переехали в Подмосковье, около 4% поехали в другие российские регионы и порядка 1% – в ближнее и дальнее зарубежье.

Самыми популярными местами для отдыха в Подмосковье стали Волоколамский, Одинцовский, Солнечногорский районы и Клин. Для отдыха в российских регионах москвичи чаще всего выбирали Владимир, Калугу, Тверь, Тулу и Рязань – чуть меньше половины из числа выезжающих абонентов решили провести каникулы в соседних регионах.

В список наиболее посещаемых москвичами зарубежных стран вошли Турция (27% от числа выезжающих за рубеж), Белоруссия (17%), Китай (8%), Объединенные Арабские Эмираты (4%) и Египет (2%). Наиболее заметным трендом в выездном потоке стал рост поездок в Китай, количество которых увеличилось год к году в 2,3 раза. На это могла повлиять отмена для россиян въездных виз в КНР в сентябре 2025 года.

Кроме того, аналитики выяснили, что в период майских праздников Москва чаще всего принимала гостей из Санкт-Петербурга, Краснодара, Костромы, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, на которые суммарно пришлось 29% путешественников – абонентов МТС из российских регионов. Из зарубежных гостей больше всего приехало из Китая, Белоруссии и Узбекистана – на них суммарно пришлось 39% въездного туристического потока в Москву.

Ранее сообщалось, что в Москве открылся сезон летней навигации. Круизные лайнеры отправятся в ведущие туристические центры страны, и первым будет теплоход "Леонид Красин" в город Мышкин. Турэксперт Екатерина Васильева рассказала, в какие круизы можно отправиться по России, сколько это стоит и как добраться.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика