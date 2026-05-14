Турция, Белоруссия и Китай вошли в топ направлений для путешествий на майские праздники среди столичных абонентов МТС, сообщает пресс-служба оператора со ссылкой на анализ на базе обезличенных данных в Московском регионе в первой декаде мая.

Отмечается, что в период с 1 по 11 мая благодаря длинным праздникам и выходным из Московского региона выехало около 21% абонентов МТС: 16% клиентов традиционно переехали в Подмосковье, около 4% поехали в другие российские регионы и порядка 1% – в ближнее и дальнее зарубежье.

Самыми популярными местами для отдыха в Подмосковье стали Волоколамский, Одинцовский, Солнечногорский районы и Клин. Для отдыха в российских регионах москвичи чаще всего выбирали Владимир, Калугу, Тверь, Тулу и Рязань – чуть меньше половины из числа выезжающих абонентов решили провести каникулы в соседних регионах.

В список наиболее посещаемых москвичами зарубежных стран вошли Турция (27% от числа выезжающих за рубеж), Белоруссия (17%), Китай (8%), Объединенные Арабские Эмираты (4%) и Египет (2%). Наиболее заметным трендом в выездном потоке стал рост поездок в Китай, количество которых увеличилось год к году в 2,3 раза. На это могла повлиять отмена для россиян въездных виз в КНР в сентябре 2025 года.

Кроме того, аналитики выяснили, что в период майских праздников Москва чаще всего принимала гостей из Санкт-Петербурга, Краснодара, Костромы, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, на которые суммарно пришлось 29% путешественников – абонентов МТС из российских регионов. Из зарубежных гостей больше всего приехало из Китая, Белоруссии и Узбекистана – на них суммарно пришлось 39% въездного туристического потока в Москву.

