13 мая, 17:54

Экс-замминистра финансов РФ Алексашенко оштрафовали за дискредитацию армии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин (Сергей Алексашенко признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ)

Симоновский суд Москвы назначил экономисту и экс-замминистра финансов РФ Сергею Алексашенко (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) штраф в размере 50 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

Суд установил, что на одном из интернет-ресурсе была опубликована видеозапись с участием Алексашенко, которая содержит сведения, дискредитирующие российскую армию. Суд признал его виновным в административном правонарушении.

Ранее МВД объявило Алексашенко в розыск.

Также ФСБ сообщала о возбуждении уголовного дела против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и терорристов Росфинмониторинга) и ряда участников "Антивоенного комитета России" (организация признана в РФ террористической), среди которых фигурирует Алексашенко.

Ранее сообщалось о возбуждении дела против блогера Майкла Наки (признан в России иноагентом). В августе 2023 года Наки заочно приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о дискредитации российских вооруженных сил. При этом прокуратура просила назначить ему наказание в виде 13 лет колонии и запрета администрировать сайты на протяжении 5 лет.

В декабре того же года суд наложил на Наки штраф в размере 30 тысяч рублей. Причиной стало то, что он, будучи признанным иностранным агентом, не предоставил необходимую отчетность.

судыполитика

