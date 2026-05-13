13 мая, 17:32

Экология

В Совфеде заявили, что в России появляется больше лесов, чем теряется

Правительство РФ и российские парламентарии достигли значительных успехов в восстановлении лесов, благодаря чему в стране наблюдается прирост лесных массивов. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев.

"Благодаря нашей работе уже не первый год у нас появляется больше лесов, чем мы теряем из-за пожаров и по другим причинам", – цитирует его ТАСС.

В числе других достижений сенатор назвал ликвидацию сотен объектов накопленного вреда, включая крупные городские свалки. Причем даже с учетом уже полученного результата эту работу, по его мнению, необходимо продолжать и в будущем.

Ранее кабмин одобрил поправки к законопроекту о защите Байкала, которые разрешают вырубку леса для восстановления экосистемы. В соответствии с предлагаемыми изменениями сплошные рубки будут разрешены только в случае необходимости ликвидации "погибших лесных насаждений", которые больше не способны выполнять свои функции по формированию среды обитания, защите водоемов, поддержанию санитарно-гигиенических условий и других полезных задач.

Изменения касаются отдельных территорий вокруг озера, список которых будет утверждать кабмин на основе решения комиссии по охране Байкала и социально-экономическому развитию природной территории и Российской академии наук (РАН).

