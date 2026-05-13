13 мая, 17:20

Суд арестовал жителя Клина за хищение у пенсионерки денег, тушенки и банки маслин

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Суд в подмосковных Луховицах арестовал жителя Клина, обвиняемого в хищении денег у 76-летней пенсионерки по указанию телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по Московской области.

По данным ведомства, жертвой аферистов оказалась жительница поселка Белоомут. Сначала ей позвонил якобы коммунальщик и под предлогом замены водосчетчика выманил код из СМС. Затем "представители Роскомнадзора" и "юристы" убедили пожилую женщину, что все ее деньги нужно проверить на подлинность.

По указанию звонивших она сложила в коробку сбережения, а также футболку, банку маслин и тушенку, после чего передала посылку прибывшему курьеру.

Позднее правоохранители нашли посыльного, который сказал, что сам был введен в заблуждение. Полученный сверток он отвез в Москву и передал неизвестному. Курьера задержали, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее 19-летний житель Подмосковья оказал содействие аферистам в хищении у 97-летней пенсионерки 1,5 миллиона рублей. Предварительно, женщине позвонил неизвестный и представился следователем, после чего убедил ее "задекларировать" сбережения. Гражданка отдала деньги прибывшему в ее квартиру мужчине, который потом передал похищенное соучастнику.

