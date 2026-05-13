13 мая, 17:07

Транспорт

На центральных улицах Москвы сняли ограничения движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ограничения движения автотранспорта сняты на центральных улицах Москвы. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В частности, движение открыто на внешней стороне МСД в районе проспекта Мира, на ТТК в районе проспекта Мира в оба направления, а также на Смоленской площади.

Кроме того, ограничения сняты:

  • на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Садовой-Спасской;
  • на улицах Яузской и Красной Пресне;
  • на Кремлевской и Москворецкой набережных;
  • на Большом Каменном мосту;
  • на внешней стороне Садового кольца в районе Большой Сухаревской площади.

Водители теперь могут проехать по Сретенке в районе дома 36, на внутренней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на проспекте Мира в районе дома 79 по направлению в центр, а также воспользоваться съездом с улицы Енисейской в проезд Серебрякова.

Ранее москвичей и гостей столицы предупредили об изменениях в маршрутах общественного городского транспорта в Бирюлеве Восточном с 16 мая. Это связано со строительством Бирюлевской линии метро. В частности, изменения коснутся маршрутов № м88, м89 и 826.

