МВД РФ объявило в розыск экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывшего военного министра Великобритании Бена Уоллеса. Это следует из базы данных МВД РФ.

"Разыскивается по статье УК", – говорится на сайте ведомства.

При этом не уточняется, о какой именно статье УК РФ идет речь.

Ранее столичный суд заочно арестовал экс-главу Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов Леонида Киша по делу о получении взятки в особо крупном размере. Он будет заключен под стражу на два месяца после задержания или передачи правоохранителям.

До этого МВД России объявило в розыск бывшего специального корреспондента "Коммерсанта" Владимира Соловьева по уголовной статье. Также Савеловский суд Москвы заочно арестовал его по обвинению в участии в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации.

