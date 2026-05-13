"Евровидение-2026" стартовало с крупнейшего в истории конкурса бойкота

Сразу пять стран, в числе которых Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения, бойкотировали 70-й, юбилейный конкурс "Евровидение-2026", который проходит в Вене, из-за присутствия в нем Израиля. Ранее столь массового демарша в истории конкурса еще не случалось.

На этом фоне организаторы перед стартом отдельно предупредили участников о полном запрете политических заявлений. Директор конкурса Мартин Грин пообещал внимательно следить за каждым выходом на сцену.

При этом в Вену после долгого перерыва вернулись Болгария, Молдова и Румыния. Главными фаворитами "Евровидения" называют финский дуэт Linda Lampenius&Pete Parkkonen с песней Liekinheitin, также высокие шансы у представителей Франции и Дании.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с ТАСС заметил, что сегодня все международные культурные площадки в значительной степени политизированы. Россия, по его словам, ощущает это сильнее любой другой страны, и неучастие в "Евровидении" тоже является политическим актом.

"Нынешнее "Евровидение" не представляет что-то существенное, сравнимое с тем, что было во времена, когда этот проект только начинался, и в нем участвовала наша страна. И со стороны других стран это такой массовый бойкот", – сказал Швыдкой.

Он добавил, что для России отстранение от песенного конкурса в итоге оказалось выигрышным, так как благодаря этому появился конкурс "Интервидение", который открыт для участников из всех стран, включая недружественные РФ государства.

В 2026 году "Евровидение" пройдет в столице Австрии. За организацию технической части конкурса будет отвечать австрийская государственная телерадиокомпания ORF. Финал состоится 16 мая на Винер-Штадтхалле, крупнейшей крытой арене страны.