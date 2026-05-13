13 мая, 15:58

Госдума ратифицировала протокол о выходе России из соглашения о помощи беженцам

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали протокол о выходе России из соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года. Документ на рассмотрение нижней палаты парламента внес Владимир Путин.

Протокол был подписан 10 октября 2025 года в Душанбе. Как говорится в пояснительной записке, нынешнее российское законодательство само по себе предусматривает экономические, социальные и правовые гарантии для беженцев и переселенцев.

Более того, используемые в соглашении определения понятий "беженец" и "вынужденный переселенец" соотносятся с законами РФ, в связи с этим документ 1993 года утратил свою актуальность и фактически сейчас не применяется.

Ранее Путин денонсировал Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, а также протоколы к ней № 1 и 2 от 4 ноября 1993 года. Решение принято из-за отказа Европы обеспечить представительство России в уставных органах организации.

Позднее пленум Верховного суда РФ отменил свое постановление о применении Европейской конвенции о защите прав человека.

Главное

