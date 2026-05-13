13 мая, 14:56

Польская авиация поднята в воздух на фоне якобы активности России на Украине

Фото: ТАСС/Zuma

Дежурные истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Польши и их союзников были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом сообщило польское оперативное командование родов вооруженных сил.

Военное ведомство уточнило, что, помимо истребителей, в воздух был поднят вертолет ВВС Польши. Вместе с тем командование "мобилизовало необходимые силы и ресурсы", имеющиеся в распоряжении.

"Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние максимальной боевой готовности", – говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация произошла в апреле текущего года. В воздух были подняты дежурная пара истребителей, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Спустя время авиационная операция в воздушном пространстве Польши была завершена.

