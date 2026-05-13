Силы ПВО за 5 часов сбили 53 БПЛА над регионами РФ

Российская система ПВО за период с 09:00 до 14:00 13 мая нейтрализовала 53 вражеских БПЛА самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

Беспилотники были обнаружены и ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

По информации Сергея Собянина, на подлете к столице было сбито три вражеских дрона. Первая попытка атаки была зафиксирована около 08:00 по местному времени.

На фоне налетов аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский объявляли о приостановке деятельности по соображениям безопасности. К настоящему моменту ограничения сняты во всех авиагаванях.