13 мая, 14:29

Диетолог Мизинова: специи могут помочь избавиться от лишнего веса

Фото: 123RF.com/alexandralexey

Специи могут улучшить вкус пресной пищи и помочь похудеть. Об этом News.ru заявила врач-диетолог Наталья Мизинова.

По ее словам, острая еда и тезис о том, что она убивает бактерии, пришли из стран с высоким уровнем инфекций и антисанитарии. Если бы люди не ели такую еду, они были бы съедены изнутри паразитами и бактериями. Однако на этом полезные свойства пряностей не заканчиваются.

"Острая еда может помочь похудеть. Когда человек находится на ограничениях с целью сбросить вес, как правило, пища кажется пресной. <...> Чтобы разнообразить такую еду, специи действительно идеальны, и они могут помочь сбросить вес", – сказала специалист.

Она уточнила, что существуют приправы с липолитическим эффектом, которые активно расщепляют подкожно-жировую клетчатку. Подобные добавки могут стать помощниками в повседневной жизни, однако следует помнить о противопоказаниях, подчеркнула Мизинова.

Так, по ее словам, острая пища может спровоцировать развитие воспалительных изменений в стенках внутренней оболочки желудочно-кишечного тракта, в первую очередь в пищеводе и желудке. Если у человека уже есть проблемы с ЖКТ, то острую еду употреблять нельзя, добавила эксперт.

Ранее диетолог Марина Макиша сообщила, что обматывание тела целлофаном ради похудения дает не более чем иллюзию результата, поскольку такой метод работает за счет потери жидкости в организме. По ее мнению, единственный способ сжигать жир – это дефицит калорий.

