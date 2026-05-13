13 мая, 13:50

Наука

Китай начал первый в мире эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе

Фото: 123RF.com/muratiphotography

Китай первым в мире приступил к эксперименту с искусственным эмбрионом в космосе. Он поможет собрать сведения о долгосрочном пребывании человека во внеземном пространстве, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на центр прикладных космических технологий и инженерии Китайской академии наук.

Образцы искусственных эмбрионов были доставлены грузовым космическим кораблем "Тяньчжоу-10". Их поместили в экспериментальном модуле китайской космической станции.

Как указывается в сообщении, искусственный эмбрион содержит структуру, созданную из стволовых клеток. Пока эксперимент проходит успешно. Руководитель проекта Юй Лэцян отметил, что он поможет изучить долгосрочное пребывание человека в космосе, его выживание и размножение.

"Человеческий "искусственный эмбрион" – это не настоящий эмбрион человека, он не способен развиться в организм, но он может использоваться как модель для раннего изучения человека", – пояснил он.

Исследователь подчеркнул, что эксперимент продлится 5 дней. После этого образцы человеческих эмбрионов заморозят и вернут на Землю.

Ранее ученые Калифорнийского университета в Ирвайне нашли "аналог" планеты Земля в созвездии Лебедя в Млечном пути. Исследователи провели анализ 517 планет за пределами Солнечной системы по восьми параметрам. В ходе своей работы ученые создали новую систему классификации планет по их схожести с Землей.

NASA назвало идеальным запуск корабля "Прогресс МС-34"

