Экономист Бархота: сумма подушки безопасности должна составлять не менее 120 тыс руб

Минимальная сумма подушки безопасности должна составлять 120–150 тысяч рублей, чтобы россияне чувствовали себя комфортно в случае кризиса. Об этом заявил в беседе с "Абзацем" эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

"Они (сбережения. – Прим. ред.) позволят продержаться по меньшей мере месяц в условиях личного финансового шторма. А если рассматривать более длинный горизонт, то 150–500 тысяч – более широкая база, которая позволяет несколько месяцев продержаться", – рассказал Бархота.

Эксперт подчеркнул, что для полной уверенности в завтрашнем дне гражданину РФ стоит располагать суммой, равной его доходу за 6–9 месяцев. Такое количество сбережений поможет спокойно справиться с непредвиденными ситуациями, такими как увольнение или временные трудности.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов выступил с предложением об увеличении показателя МРОТ до 60 тысяч рублей. Как пояснял парламентарий, на установленные выплаты в размере 27 тысяч рублей прожить невозможно из-за цен на жилищно-коммунальные услуги, еду и медикаменты.

Экономист и директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец назвал меру избыточной и предложил повысить МРОТ до уровня 40-50 тысяч рублей.