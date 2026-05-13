Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 12:50

Общество

В ОП призвали распространить выплаты за высокие баллы ЕГЭ на всю страну

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Практику единовременных выплат выпускникам за максимальные баллы, полученные на ЕГЭ, необходимо распространить на всю Россию. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

"Не секрет, что родители много платят репетиторам и, конечно, это мотивация и для детей, и для родителей", – сказал он.

Сумму выплат нужно регулировать в зависимости от региона. При этом она может стать больше, если выпускники решат поступить в региональный университет, добавил представитель ОП.

Ранее в Мособлдуме рассказывали, что выпускники из Подмосковья получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей за 100 баллов ЕГЭ по двум или более предметам. При этом учителя, подготовившие "стобалльников", получат 150 тысяч рублей.

В 2025 году максимальное количество баллов по двум и более предметам получил 31 выпускник из региона. В их число вошли двое, кто получили по 300 баллов, а также 29 человек с 200 баллами.

Названы минимальные баллы ЕГЭ для получения школьного аттестата

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика