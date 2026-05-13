13 мая, 12:23 (обновлено 13.05.2026 13:36)

Транспорт

Некоторые центральные столичные улицы временно закрыли для водителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Дептранс предупредил о временном ограничении движения в центре Москвы. Уведомление опубликовано в канале ведомства в МАХ.

Запрет, в частности, коснулся внешней стороны Садового кольца в районе Садовой-Спасской улицы и Боровицкой площади. Позднее он распространился на:

  • Новоарбатский мост по направлению в центр;
  • внутреннюю сторону Садового кольца в районе Новинского бульвара;
  • съезд с улицы Енисейской в проезд Серебрякова;
  • проспект Мира в районе дома 79 по направлению в центр.
  • внешнюю сторону Садового кольца в районе Большой Сухаревской площади;
  • улицу Сретенку в районе дома 36.

Кроме того, недоступными стали Кремлевская, Москворецкая и Смоленская набережные, Большой Каменный мост.

Днем в среду, 13 мая, локальные перекрытия, помимо центра, ожидаются на севере и северо-востоке мегаполиса. В вечернее время затруднения в движении прогнозируются в районе Третьего транспортного кольца (ТТК) и улицы Нижней Масловки.

Средняя скорость снизится на 61%, а время в пути увеличится в два раза. В связи с этим автолюбителям рекомендовали пользоваться метро для экономии времени, а при невозможности отложить поездку на личном авто – заранее продумать маршруты.

