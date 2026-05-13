Некоторые центральные столичные улицы временно закрыли для водителей

Дептранс предупредил о временном ограничении движения в центре Москвы. Уведомление опубликовано в канале ведомства в МАХ.

Запрет, в частности, коснулся внешней стороны Садового кольца в районе Садовой-Спасской улицы и Боровицкой площади. Позднее он распространился на:



Новоарбатский мост по направлению в центр;

внутреннюю сторону Садового кольца в районе Новинского бульвара;

съезд с улицы Енисейской в проезд Серебрякова;

проспект Мира в районе дома 79 по направлению в центр.

внешнюю сторону Садового кольца в районе Большой Сухаревской площади;

улицу Сретенку в районе дома 36.

Кроме того, недоступными стали Кремлевская, Москворецкая и Смоленская набережные, Большой Каменный мост.

Днем в среду, 13 мая, локальные перекрытия, помимо центра, ожидаются на севере и северо-востоке мегаполиса. В вечернее время затруднения в движении прогнозируются в районе Третьего транспортного кольца (ТТК) и улицы Нижней Масловки.

Средняя скорость снизится на 61%, а время в пути увеличится в два раза. В связи с этим автолюбителям рекомендовали пользоваться метро для экономии времени, а при невозможности отложить поездку на личном авто – заранее продумать маршруты.

