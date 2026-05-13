Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 12:18

Происшествия

Движение приостановили на месте схода электропоезда в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Движение на участке, где сошел с рельсов электропоезд в Белгородской области, временно приостановлено, сообщила Юго-Восточная железная дорога.

Также на место для устранения последствий направлен восстановительный поезд.

"Юго-Восточная железная дорога принимает все необходимые меры для возобновления движения. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", – добавляется в сообщении.

По факту случившегося начата проверка, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. На месте происшествия находится Белгородский транспортный прокурор Андрей Кириллов. Он координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб. Соблюдение прав пассажиров железнодорожного транспорта находится на контроле.

Электропоезд сошел с рельсов в Белгородской области 13 мая. Он следовал по маршруту Разумное – Томаровка.

Причиной стало отсутствие полотна после детонации взрывного устройства. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в момент аварии в поезде находились 15 человек. Одна женщина госпитализирована.

Читайте также


происшествиятранспортрегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика