Движение приостановили на месте схода электропоезда в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Движение на участке, где сошел с рельсов электропоезд в Белгородской области, временно приостановлено, сообщила Юго-Восточная железная дорога.

Также на место для устранения последствий направлен восстановительный поезд.

"Юго-Восточная железная дорога принимает все необходимые меры для возобновления движения. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", – добавляется в сообщении.

По факту случившегося начата проверка, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. На месте происшествия находится Белгородский транспортный прокурор Андрей Кириллов. Он координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб. Соблюдение прав пассажиров железнодорожного транспорта находится на контроле.

Электропоезд сошел с рельсов в Белгородской области 13 мая. Он следовал по маршруту Разумное – Томаровка.

Причиной стало отсутствие полотна после детонации взрывного устройства. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в момент аварии в поезде находились 15 человек. Одна женщина госпитализирована.