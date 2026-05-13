Запрет на аренду электросамокатов введен в Лобне

Запрет на прокат электросамокатов введен в подмосковном городском округе Лобня. Постановление, которое размещено на сайте администрации округа, подписала глава Лобни Анна Кротова.

Документ вступил в силу со дня его опубликования.

Ранее прокат электросамокатов запретили в Раменском городском округе. Такое решение было принято комиссией по безопасности дорожного движения из-за постоянных нарушений правил парковки, отсутствия контроля со стороны операторов кикшеринга и прямой угрозы безопасности пешеходов.

Кроме того, работу средств индивидуальной мобильности (СИМ) решили запретить на территории подмосковных Котельников. Поводом для этого послужили плохая работа операторов и неприспособленность улиц и дорог населенного пункта для электросамокатов.