Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 10:09

Общество

Более 8 тыс столичных школьников стали участниками проекта "В центре науки"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Более 8 тысяч столичных школьников приняли участие в проекте "В центре науки" в этом учебном году. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Проект направлен на популяризацию научной деятельности среди учащихся. Старшеклассники несколько месяцев проводили исследования по биологии, экологии, географии, химии, физике и математике.

"В рамках проекта школьники защитили более 400 научных работ. В дальнейшем их результаты могут быть внедрены в городскую среду, образовательную практику и столичное здравоохранение", – заявили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Для создания проектов ребята ходили на мастер-классы и фестивали, проводили эксперименты в лабораториях, получали советы от наставников и экспертов из лучших вузов. В их числе Центральный университет, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Сколковский институт науки и технологий.

Например, Виталий Титов из Бауманской инженерной школы № 1580 рассказал о подходах к созданию устройства, которое генерирует числа, основываясь на квантовых эффектах. Это важно для обеспечения безопасности.

Учащаяся школы № 947 Анастасия Левченко исследовала действие генетики на биологические часы человека, выясняя, почему кому-то удобно работать утром, а кому-то – вечером. Это может быть полезно для составления распорядка дня.

Ученица школы № 1514 Екатерина Кабалевская изучала влияние настроения на восприятие информации. Она узнала, что человеку в хорошем расположении духа легче поверить во что-то сомнительное. Ее исследование поможет защитить граждан от дезинформации.

Ученик школы № 1558 имени Росалии де Кастро Артем Реутский узнал, как гибрид ржи и пшеницы озимая тритикале ведет себя при засолении почвы. Это будет полезно фермерам.

Алексей Валадов из школы № 962 рассказал о фильтре для очистки воды, состоящем из хитина и панцирей ракообразных. Такой материал поможет эффективно очищать воду от микропластика.

Тем временем научно-практические конференции для школьников Москвы собрали рекордную аудиторию. В этом году в мероприятиях приняли участие порядка 50 тысяч человек. Из них 27 тысяч дошли до заключительного этапа, а больше 6 тысяч стали победителями и призерами.

Читайте также


образованиеобществогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика