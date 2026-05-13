Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 09:41

Общество

Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе на двое суток из-за грозы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе на двое суток в связи с прогнозируемой грозой, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение начало действовать в 09:00 в среду, 13 мая, и продлится до 21:00 пятницы, 15 мая.

В течение дня 13-го числа в столице и области ожидается кратковременный дождь, местами – гроза. При этом температура воздуха в Москве составит от 21 до 23 градусов тепла, по области – до плюс 24 градусов. Ветер ожидается южный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Аналогичные погодные условия ожидаются и в четверг, 14 мая. Небольшой дождь возможен и предстоящей ночью, однако столбики термометров покажут около 12–14 градусов выше нуля.

Ранее сообщалось, что Москву накрыл "плаксивый" атлантический циклон с кратковременными дождями различной интенсивности. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, такая погода будет наблюдаться по субботу, 17 мая, включительно.

"Утро": плюс 21 градус ожидается в Москве 13 мая

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика