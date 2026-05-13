13 мая, 09:20

Город

Гидравлические испытания тепловых сетей стартовали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гидравлические испытания тепловых сетей стартовали в Москве в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Они проводятся ежегодно в рамках подготовки к очередному отопительному сезону. В этот раз специалисты должны будут проверить свыше 19 тысяч километров сетей, чтобы убедиться в их готовности к холодному времени года.

Для проведения испытаний с 13 мая в столице начинают планово отключать горячую воду. Максимальный срок составляет до 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней.

Испытания теплосетей являются одним из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Специалисты находят потенциально ненадежные участки и восстанавливают их, чтобы зимой горожане получали бесперебойное теплоснабжение.

Основные испытания проводят сотрудники ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" ("МОЭК") с мая по август. Летом они перекладывают трубопроводы, ремонтируют тепловые станции и центральные тепловые пункты, обслуживают внутридомовые системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Найти график отключения горячей воды можно в онлайн-сервисе на портале mos.ru, в мобильном приложении "Моя Москва", на сайте ПАО "МОЭК", а также в разделе "Мой дом" на платформе "Электронный дом".

Отключение отопления в этом году началось в столице 6 мая. Специалисты перекрыли подачу тепла в более чем 74 тысячах зданий. Процесс проводился поэтапно. В первую очередь шли промышленные и административные объекты, затем – жилые дома, школы и детские сады, а в самом конце – больницы.

