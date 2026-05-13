13 мая, 08:29

Транспорт

Столичным водителям напомнили о локальных перекрытиях 13 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Локальные перекрытия движения ожидаются в центре, на севере и северо-востоке Москвы в среду, 13 мая. Об этом напомнила пресс-служба столичного Дептранса.

Кроме того, в вечернее время движение может быть затруднено в районе ТТК и улицы Нижней Масловки. Средняя скорость снизится на 61%, а время в пути увеличится в два раза.

В связи с ограничениями движения в городе водителей призвали пересесть на метро, что позволит сэкономить время. Если поездку на автомобиле отложить невозможно, рекомендуется планировать маршрут заранее.

Ранее движение на участке в деревне Руднево ТиНАО ограничили до 21 августа 2026 года. Это относится к участку местного проезда между домом 37 и домом 6, строением 1. Там недоступна одна полоса и организовано реверсивное движение.

Также движение на участке в районе Нагатинской набережной перекрыли до 30 декабря 2028 года. Ограничения связаны с проведением строительных работ. Проезд закрыт на участке местного проезда у дома 40А по Нагатинской набережной.

транспортперекрытиягород

