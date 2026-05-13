Обломки украинского БПЛА попали в промышленный объект в Ярославле

Дежурные силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на подлете к Ярославлю. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в мессенджере MAX.

Он добавил, что фрагменты одного сбитого дрона попали на промышленный объект. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.

Ранее обломки сбитого украинского БПЛА упали на территории одного из предприятий Краснодарского края.Это привело к загоранию оборудование предприятия.

По предварительным данным, пострадал один человек. Врачи оказывают ему всю необходимую медпомощь.