13 мая, 07:09Происшествия
Обломки украинского БПЛА попали в промышленный объект в Ярославле
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Дежурные силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на подлете к Ярославлю. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в мессенджере MAX.
Он добавил, что фрагменты одного сбитого дрона попали на промышленный объект. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.
Ранее обломки сбитого украинского БПЛА упали на территории одного из предприятий Краснодарского края.Это привело к загоранию оборудование предприятия.
По предварительным данным, пострадал один человек. Врачи оказывают ему всю необходимую медпомощь.