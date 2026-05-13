Пожар на Вернисажной улице в Москве ликвидирован

Пожар в производственном здании на Вернисажной улице в Москве ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве добавили, что площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Сообщение о возгорании в производственном здании поступило вечером 12 мая. Изначально огонь охватил 200 квадратных метров, но вскоре площадь пожара увеличилась до 3 тысяч "квадратов". Из здания были эвакуированы 5 человек.

Ситуация осложнилась обрушением кровли на площади 2,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара задействовали свыше 140 специалистов и 40 единиц техники.