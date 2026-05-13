Ограничения введены в аэропортах Внуково и Домодедово

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на работу введены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Воздушные гавани не принимают и не отправляют гражданские самолеты.

Ранее в Росавиации сообщили, что аэропорт Жуковский временно принимал и отправлял самолеты по согласованию с соответствующими органами. Это также было нужно для обеспечения безопасности полетов.

При этом пассажиров заранее предупреждали о возможных изменениях в расписании рейсов. Получить дополнительную информацию они могли при помощи онлайн-табло.