Пожар произошел на производственном здании в Подмосковье

На производственном здании в подмосковных Мытищах произошло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС РФ по Московской области.

Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Прибывшим сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь.

Информация о пострадавших не поступала. Подробности ЧП устанавливаются.

Ранее при пожаре в жилом доме в Мытищах погиб 27-летний мужчина. Также 5 человек, включая ребенка, были госпитализированы.

Всего из здания было было эвакуировано 146 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.