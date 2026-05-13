В ОП РФ предложили ввести единый стандарт школьного питания

В России необходимо разработать и внедрить единый федеральный стандарт питания для школ, чтобы за период обучения у детей формировалась культура здорового образа жизни. С таким предложением в интервью РИА Новости выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, сегодня организация школьных обедов регулируется санитарными нормами и правилами, однако регионы зачастую выстраивают процесс по-своему, исходя из местных особенностей.

В связи с этим Рыбальченко подчеркнул, что весь процесс должен быть унифицирован на федеральном уровне. Особый акцент он сделал на питании детей из многодетных семей. Политик отметил, что проблема кроется не только в организации самого процесса, но и в разрозненных критериях нуждаемости, из-за которых качество поддержки разнится.

По его мнению, в России должен существовать стандарт правильного и здорового питания, одинаково качественный для всех без исключения.

Рыбальченко предложил строить СанПиНы по принципу "светофора", разделив требования на запрещающие, предупреждающие и рекомендательные. При этом он указал на необходимость сохранить гибкость, позволяющую учитывать традиции региональной и национальной кухни.

Кроме того, председатель убежден, что питание должно стать частью культурного просвещения. Он предложил вариант организации меню, при котором раз в неделю в столовых будут готовить блюдо кухни разных народов из рекомендованного перечня, а в многонациональных республиках это разнообразие может присутствовать ежедневно.

Ранее в Госдуме призвали оборудовать все школы собственными пищеблоками. Как отметил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, такая система существовала десятилетиями, но была разрушена в угоду коммерческим поставщикам. Сейчас школам приходится закупать питание в первую очередь из-за экономии средств.