13 мая, 02:39

Пожар на Вернисажной улице локализован на площади 3 тысячи квадратных метров

Фото: MAX/"МЧС Москвы"

Пожар на Вернисажной улице в Москве локализован на площади 3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"Пожар на востоке Москвы локализован", – подчеркнули в ведомстве.

Крупный пожар возник в производственном здании на улице Вернисажная вечером во вторник, 13 мая. Огонь вспыхнул на площади 200 квадратных метров, однако вскоре пламя распространилось до 3 тысяч "квадратов".

В ходе тушения произошло обрушение кровли на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекли пожарный поезд. Всего на месте ЧП задействованы свыше 140 пожарных и 40 единиц техники, включая 10 подъемных механизмов.

Для оценки обстановки используется воздушная разведка с применением беспилотных авиационных систем. Данные о пострадавших не поступали.

