12 мая, 19:20

Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в убийстве отца на юго-западе Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в убийстве отца-гвинейца на юго-западе Москвы. Об этом сообщает канал столичного ГСУ СК в MAX.

"Возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего")", – говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 11 мая фигурант на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений задушил своего отца. В результате потерпевший скончался в больнице.

В настоящее время идет сбор и закрепление доказательственной базы. Задержанному в ближайшее время будет предъявлено обвинение.

Трагедия произошла в квартире жилого дома на улице Обручева. Мужчину с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу 12 мая, однако врачи не смогли его спасти.

Уточнялось, что погибшим оказался 68-летний уроженец Гвинеи, который работал строителем. Его сын, являющийся главным подозреваемым, по предварительным данным, нигде не работал.

