Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 17:48

Общество

Москву накрыл "плаксивый" атлантический циклон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москву накрыл "плаксивый" атлантический циклон с кратковременными дождями различной интенсивности. Об этом в беседе с aif.ru рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, такая погода будет наблюдаться по субботу, 17 мая, включительно.

"Наиболее сильные ожидаются в четверг, 14 числа, когда столицу будет пересекать атмосферный фронт. Солнце, конечно, начнет появляться в просветах уже со вторника, то есть совсем уж пасмурной погоды не будет", – отметила Позднякова.

Согласно прогнозу, первые дни температура воздуха останется на отметках ниже климатической нормы. К концу недели атмосфера может прогреться до нормальных значений.

Например, в среду, 13 мая, ожидается уже 21–23 градуса тепла. В пятницу температура будет колебаться в пределах от 20–21 градуса тепла, а в субботу, по предварительным прогнозам, в диапазоне от 22–23 градусов.

"Вероятность грозовой деятельности по мере повышения дневной температуры, конечно, увеличивается. Но грозы мы, как правило, уверенно прогнозируем за сутки-двое, не ранее", – заключила синоптик.

При этом руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов ранее указал, что самые сильные дожди накроют Москву в пятницу и субботу, 15–16 мая. До этого они будут кратковременными. К середине следующей недели столбики термометров могут подняться до 25–27 градусов выше нуля.

Синоптик сообщил о постепенном росте температуры в Москве

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика