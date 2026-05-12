12 мая, 17:40

Москвичка узнала о наличии второго мужа в Оренбуржье спустя 35 лет

Москвичка спустя 35 лет обнаружила, что в Оренбурге у нее есть второй муж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Шарлыкского суда Оренбургской области, который аннулировал один из браков по просьбе женщины.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что россиянка недавно узнала о существовании в органах ЗАГСа актовой записи о заключении брака от 1991 года с ответчиком по делу. Ранее она была с ним знакома, но отрицает, что выходила за него замуж, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

В ЗАГСе Оренбурга подтвердили, что осенью 1991 года был заключен брак между москвичкой и местным жителем. Более того, в 1994-м, согласно полученным записям, женщина снова заключила брак, но с другим человеком. При этом сведения о расторжении первого брака отсутствуют. В результате сложилась ситуация, при которой россиянка одновременно состоит в двух зарегистрированных браках.

"По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил исковые требования – признал брак, заключенный в 1991 году, недействительным", – заявили в суде.

Ранее общественник Вадим Попов предложил ужесточить условия расторжения брака, в том числе за счет увеличения размера пошлины. По его мнению, россияне слишком легко относятся к заключению и расторжению брака. Новая мера могла бы стимулировать более ответственное отношение к семье, а также принести дополнительные доходы в бюджет, считает он.

