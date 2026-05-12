12 мая, 17:40

Госдума обсудит проект об аннулировании ВНЖ иностранцам с судимостью 13 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В среду, 13 мая, Госдума рассмотрит в I чтении инициативу об аннулировании вида на жительство (ВНЖ) иностранцам с судимостью. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба ГД.

Он уточнил, что 13 мая будут рассмотрены два законопроекта, направленных на совершенствование миграционной политики. По словам Володина, одна из инициатив предполагает в качестве основания для отказа в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание или ВНЖ судимость. При этом она не зависит от тяжести совершенного преступления.

Согласно законопроекту, наличие судимости станет основанием также для отказа в приеме в гражданство России.

Вместе с тем Госдума рассмотрит проект, расширяющий почти вдвое основания для выдворения мигрантов за совершенные административные правонарушения.

Председатель Госдумы обратил внимание, что с 2024 года было принято 22 федеральных закона, большая часть из которых инициирована депутатами. Володин подчеркнул, что усиление ответственности для иностранных граждан за противоправные действия является укреплением общественной безопасности и правопорядка в РФ.

"Те, кто приезжает в Россию, должны быть чисты перед законом, а живя и работая здесь – обязаны знать и беспрекословно соблюдать установленные нормы и правила, уважать наши традиции, историю, культуру", – добавил он.

Между тем Госдума рассмотрит в приоритетном порядке законопроект правительства о кратном повышении пошлин для мигрантов. Документ предусматривает повышение пошлины за прием в гражданство с 4,2 до 50 тысяч рублей (в 12 раз), за выдачу разрешения на временное проживание – с 1 920 до 15 тысяч рублей (в 8 раз), за выдачу вида на жительство – с 6 до 30 тысяч рублей (в 5 раз).

Читайте также: "Московский патруль": водителям с ВНЖ запретят ездить с зарубежными правами

