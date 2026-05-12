Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 17:10

Шоу-бизнес

Полиция Майами подала в суд на Аффлека и Дэймона из-за фильма "Лакомый кусок"

Фото: кадр из фильма "Лакомый кусок"; режиссер – Джо Карнахан; производство – Artists Equity, Starlight Media

Сотрудники полиции Майами подали в суд на компанию актеров Мэтта Дэймона и Бена Аффлека Artists Equity из-за фильма "Лакомый кусок". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Independent.

Кинокартина основана на реальных событиях, когда в 2016 году в Майами-Лейкс прошел рейд по борьбе с наркотиками. Операция завершилась крупнейшей конфискацией денежных средств.

Согласно информации, несколько сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в рейде в 2016 году, считают, что фильм нанес ущерб их репутации. Они уверены, что создатели картины внесли в сюжет вымышленные сцены, связанные с коррупцией в полиции, сделками с наркокартелями и другим.

Ведущий детектив того дела Джонатан Сантана указал, что после премьеры "Лакомого куска" над ним стали смеяться и спрашивать, крал ли он средства.

Ранее британская певица Дуа Липа подала иск на 15 миллионов долларов против Samsung. Она обвинила компанию в незаконном использовании своего изображения. Согласно ему, компания использовала репортажный снимок артистки на картонных коробках с телевизорами, продаваемыми в стране.

Читайте также


судышоу-бизнескиноза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика