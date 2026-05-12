Регистрация на мероприятия акции "Ночь в музее" доступна в "Мосбилете"

На официальном сайте акции "Ночь в музее" 12 мая открылась регистрация. В этом году в рамках ночного марафона организовано более 600 событий на 170 площадках. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

"Это дает возможность за один вечер посетить несколько площадок, открыть для себя новые музеи и направления искусства, а также взглянуть на привычные экспонаты по-новому", – отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Сама акция проходит с 2007 года и приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. Официальный старт дадут 16 мая в новом здании картинной галереи Василия Нестеренко. Все площадки в ночь акции работают с 18:00 до 02:00.

В галерее Нестеренко покажут поэтическую композицию театра-студии "Рекурсия" и проведут авторские экскурсии с самим народным художником, а еще прозвучат романсы. Музей Москвы устроит мастер-класс по русским народным танцам и лекцию Киностудии Горького о том, как прогресс – пароходы, автомобили, поезда – перекроил женский гардероб от кринолина к комбинезону.

"Биокластер" на ВДНХ откроет лабораторию "Кабинет доктора Ватсона" в павильоне "Геология" и запустит экскурсию "Золотой жук" от павильона "Пчеловодство" по мотивам детектива Эдгара По. Дарвиновский музей презентует коллекцию "Самые-самые динозавры".

Музей космонавтики готовит выставку "Фантастический костюм" с образами героев Кира Булычева. Здесь же пройдет встреча с дочерью писателя, архитектором Алисой Лютомской, и народным артистом Евгением Герасимовым, сыгравшим робота Вертера из "Гостьи из будущего".

Театр "Ленком Марка Захарова" представит иммерсивный квест-спектакль сразу на двух площадках Музея имени С. А. Есенина. В Государственном музее имени А. С. Пушкина экскурсию по экспозиции на Пречистенке проведет народная артистка Юлия Рутберг. Среди экскурсоводов также заявлены блогеры и другие медийные личности.

Отдельный эксперимент этого года – партнерство с нейросетью "Алиса AI". В Музее Москвы, галерее Нестеренко и других учреждениях появятся NFC-кулоны и QR-коды. Через чат с искусственным интеллектом посетители смогут узнавать неочевидные факты об экспонатах, "оживлять" картины и исследовать объекты по специально собранным с кураторами промптам на платформе "ПромптХаб".

Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ-3 мировых городов с наибольшим количеством культурных мероприятий и достопримечательностей. В 2025 году парки посетили 282,5 миллиона раз, культурные центры и библиотеки – 26,3 миллиона, музеи и выставочные залы – около 19 миллионов, театры – более 5 миллионов, концерты – 2,4 миллиона, цирк – 0,9 миллиона.

