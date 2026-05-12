Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 16:01

Культура

Регистрация на мероприятия акции "Ночь в музее" доступна в "Мосбилете"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На официальном сайте акции "Ночь в музее" 12 мая открылась регистрация. В этом году в рамках ночного марафона организовано более 600 событий на 170 площадках. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

"Это дает возможность за один вечер посетить несколько площадок, открыть для себя новые музеи и направления искусства, а также взглянуть на привычные экспонаты по-новому", – отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Сама акция проходит с 2007 года и приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. Официальный старт дадут 16 мая в новом здании картинной галереи Василия Нестеренко. Все площадки в ночь акции работают с 18:00 до 02:00.

В галерее Нестеренко покажут поэтическую композицию театра-студии "Рекурсия" и проведут авторские экскурсии с самим народным художником, а еще прозвучат романсы. Музей Москвы устроит мастер-класс по русским народным танцам и лекцию Киностудии Горького о том, как прогресс – пароходы, автомобили, поезда – перекроил женский гардероб от кринолина к комбинезону.

"Биокластер" на ВДНХ откроет лабораторию "Кабинет доктора Ватсона" в павильоне "Геология" и запустит экскурсию "Золотой жук" от павильона "Пчеловодство" по мотивам детектива Эдгара По. Дарвиновский музей презентует коллекцию "Самые-самые динозавры".

Музей космонавтики готовит выставку "Фантастический костюм" с образами героев Кира Булычева. Здесь же пройдет встреча с дочерью писателя, архитектором Алисой Лютомской, и народным артистом Евгением Герасимовым, сыгравшим робота Вертера из "Гостьи из будущего".

Театр "Ленком Марка Захарова" представит иммерсивный квест-спектакль сразу на двух площадках Музея имени С. А. Есенина. В Государственном музее имени А. С. Пушкина экскурсию по экспозиции на Пречистенке проведет народная артистка Юлия Рутберг. Среди экскурсоводов также заявлены блогеры и другие медийные личности.

Отдельный эксперимент этого года – партнерство с нейросетью "Алиса AI". В Музее Москвы, галерее Нестеренко и других учреждениях появятся NFC-кулоны и QR-коды. Через чат с искусственным интеллектом посетители смогут узнавать неочевидные факты об экспонатах, "оживлять" картины и исследовать объекты по специально собранным с кураторами промптам на платформе "ПромптХаб".

Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ-3 мировых городов с наибольшим количеством культурных мероприятий и достопримечательностей. В 2025 году парки посетили 282,5 миллиона раз, культурные центры и библиотеки – 26,3 миллиона, музеи и выставочные залы – около 19 миллионов, театры – более 5 миллионов, концерты – 2,4 миллиона, цирк – 0,9 миллиона.

"Сити": выставка "Дом 21. В гостях у художников"

Читайте также


культурагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика