Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 14:37

Политика

В Кремле объяснили слова Путина о близости конца конфликта на Украине

Фото: kremlin.ru

Наработки в рамках мирного процесса по урегулированию ситуации на Украине позволяют говорить о том, что конфликт близится к своему завершению. Однако пока конкретика отсутствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина.

Как он напомнил, глава государства говорил о том, что Москва сохраняет открытость для контактов по данному вопросу, указывая на проделанную работу в трехстороннем формате.

"И говорил о том, что мы будем приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов", – отметил Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, перемирие в зоне боевых действий ко Дню Победы завершилось и спецоперация продолжается. Песков допустил, что она может завершиться, как только киевские власти и президент Украины Владимир Зеленский возьмут на себя ответственность и примут необходимые решения.

Он также обратил внимание на слова российского лидера о том, что он будет готов встретиться с Зеленским для переговоров и подписания финальных договоренностей.

"В любой другой точке есть смысл встречаться, только если полностью финализировать процесс", – добавил он.

9 мая Путин заявил, что в данный момент дело идет к завершению украинского конфликта. По его мнению, украинский президент может приехать в Москву, если хочет и предлагает личную встречу. Кроме того, российский лидер указал, что США искренне стремятся к урегулированию конфликта России и Украины, однако это, в первую очередь, дело двух стран.

Читайте также


властьполитика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика