12 мая, 13:09

Происшествия

Дело завели против подростка, устроившего стрельбу в школе на Кубани

Фото: телеграм-канал Baza

Уголовное дело возбуждено в отношении 16-летнего подростка, устроившего стрельбу в школе в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России по региону.

Уточняется, что отдел по Гулькевичскому району возбудил дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Сейчас с фигурантом проводятся необходимые следственные действия.

По данным следствия, утром 12 мая подросток пришел в учебное заведение, произвел выстрелы из пневматического пистолета в сторону учеников младших классов и скрылся с места происшествия.

Двое детей получили телесные повреждения, им оказана медицинская помощь. По предварительной информации, их жизни сейчас ничто не угрожает.

Расследование взял на личный контроль руководитель краевого следственного управления А. К. Маслов. Проверят также работу руководства школы и охранной организации. Комиссия министерства образования региона уже находится в муниципалитете.

Ранее житель украинских Черкасс открыл стрельбу в сторону детей из-за сорванной сирени. Инцидент произошел 9 мая возле частного дома. Сначала мужчина попытался догнать детей, а затем вынес из дома пистолет и начал стрелять в их сторону.

