12 мая, 11:28

Актера Вадима Александрова кремируют в Москве 13 мая

Фото: кадр из сериала "Инспектор Купер"; режиссеры – Антон Косков, Олег Ларин, Душан Глигоров; производство – Кинокомпания "Гамма"

Кремация и отпевание заслуженного артиста России Вадима Александрова пройдут 13 мая в московском Люблинском крематории. Об этом изданию "Абзац" рассказал сын актера Филипп.

Он уточнил, что точного времени начала церемонии прощания пока нет.

Об уходе Александрова из жизни стало известно 12 мая. Ему было 87 лет. В семье артиста причиной смерти назвали травму головы после падения. Он также долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Актер родился в 1939 году, а в 1962-м окончил театральное училище имени Щепкина. До 1976 года он играл в ЦДТ-РАМТе, а затем – в период с 1988 по 2000 год – работал актером Театра-студии под руководством Олега Табакова. Звание заслуженного артиста России Александров получил в 1994-м.

С 1967-го артист также снимался в кино. Например, он исполнил роли в фильмах "Усатый нянь", "Экипаж", "Женщина, которая поет", а также сериалах "Папины дочки" и "Каменская".

