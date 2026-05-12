Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 09:47

Регионы

Школы Липецка перевели на дистанционный режим в целях безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Все образовательные учреждения Липецка переведены на дистанционный режим в целях безопасности из-за возможных провокаций, сообщила пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что очных занятий в школах не будет 12 и 13 мая. Также временно отменяются кружки и секции в учреждениях дополнительного образования. В это же время для младшеклассников и воспитанников детсадов организуют работу дежурных групп.

Ранее из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Елец Липецкой области пострадал 9-летний мальчик. Уточнялось, что обломки БПЛА упали на частный дом. Затем взрывной волной выбило окно в здании, а ребенка ранило осколками стекла.

Угрозы его жизни нет, врачи оперативно оказали помощь пострадавшему. Госпитализация также не потребовалась. На месте происшествия работали оперативные службы.

Читайте также


регионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика