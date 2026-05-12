Школы Липецка перевели на дистанционный режим в целях безопасности

Все образовательные учреждения Липецка переведены на дистанционный режим в целях безопасности из-за возможных провокаций, сообщила пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что очных занятий в школах не будет 12 и 13 мая. Также временно отменяются кружки и секции в учреждениях дополнительного образования. В это же время для младшеклассников и воспитанников детсадов организуют работу дежурных групп.

Ранее из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Елец Липецкой области пострадал 9-летний мальчик. Уточнялось, что обломки БПЛА упали на частный дом. Затем взрывной волной выбило окно в здании, а ребенка ранило осколками стекла.

Угрозы его жизни нет, врачи оперативно оказали помощь пострадавшему. Госпитализация также не потребовалась. На месте происшествия работали оперативные службы.

