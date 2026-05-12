Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 09:48

Транспорт

ГАИ Москвы проведет общегородской рейд "Пешеход"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичная Госавтоинспекция во вторник, 12 мая, проводит общегородское профилактическое мероприятие "Пешеход". Об этом сообщила пресс-служба ведомства в МАХ.

В течение дня экипажи ДПС будут дежурить на улицах с целью проконтролировать, как соблюдают правила дорожного движения обе стороны – и водители, и прохожие. Однако только проверками дело не ограничится.

В рамках рейда автоинспекторы займутся информационно-разъяснительной работой с детьми и взрослыми. Им напомнят правила безопасности при переходе проезжей части, а также нормы поведения в жилой зоне и на дворовых территориях.

Ранее в СМИ распространилась информация о повышении штрафов за нарушение ПДД. Утверждалось, что выросли суммы санкций за превышение скорости, неправильную парковку, езду без полиса ОСАГО и другие нарушения. Позднее в ведомстве опровергли данную информацию.

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика